Wifeys Dilemma Revisited (18+) - мужчина вы или женщина, большой или маленький, если сомневаетесь, повинуйтесь! (Дополнительный язык только для описания игры)





Dilemma и ее сиквелы — невероятно увлекательные игры, которые не только предлагают совершенно новый взгляд на механику рывка, но также предлагают увлекательную историю и несколько красивых иллюстраций. Они не просто заново изобрели игру, они превратили ее во что-то очень свежее и убедительное. Если у вас есть привлекательная главная героиня, которая не слишком сильна или у которой нет никого, кто мог бы защитить ее от опасностей в игровом мире, то это определенно стоит рассмотреть при вашей следующей покупке.