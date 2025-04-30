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Shattered (18+)

Shattered (18+) 0.23

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Версия:
0.23
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:13
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 924
Скриншоты
Описание

Shattered (18+) - здесь не приветствуются рассказы непристойно откровенного содержания, массового разврата и персонажей студенческого возраста. Поэтому игра только для взрослых.


Эта игра была написана и выпущена небольшой командой фанатов аниме, которые увидели потенциал в визуально проработанной игре о подростках, которые отказались от своей бандитской жизни в пользу попытки жить как взрослые. Здесь нет извращенных ситуаций или ситуаций конкретно против взрослых по обоюдному согласию, так что всем добро пожаловать!


Возможность время от времени что-то менять в сюжете. Свобода от односторонних моральных дилемм и интересных сверхъестественных явлений, таких как магия и волшебные существа. Желательно вообще без отсылок к аниме или каким-либо другим жанрам.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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