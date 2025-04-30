Shattered (18+) 0.23
Shattered (18+) - здесь не приветствуются рассказы непристойно откровенного содержания, массового разврата и персонажей студенческого возраста. Поэтому игра только для взрослых.
Эта игра была написана и выпущена небольшой командой фанатов аниме, которые увидели потенциал в визуально проработанной игре о подростках, которые отказались от своей бандитской жизни в пользу попытки жить как взрослые. Здесь нет извращенных ситуаций или ситуаций конкретно против взрослых по обоюдному согласию, так что всем добро пожаловать!
Возможность время от времени что-то менять в сюжете. Свобода от односторонних моральных дилемм и интересных сверхъестественных явлений, таких как магия и волшебные существа. Желательно вообще без отсылок к аниме или каким-либо другим жанрам.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.