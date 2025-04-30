Описание

Shattered (18+) - здесь не приветствуются рассказы непристойно откровенного содержания, массового разврата и персонажей студенческого возраста. Поэтому игра только для взрослых.





Эта игра была написана и выпущена небольшой командой фанатов аниме, которые увидели потенциал в визуально проработанной игре о подростках, которые отказались от своей бандитской жизни в пользу попытки жить как взрослые. Здесь нет извращенных ситуаций или ситуаций конкретно против взрослых по обоюдному согласию, так что всем добро пожаловать!





Возможность время от времени что-то менять в сюжете. Свобода от односторонних моральных дилемм и интересных сверхъестественных явлений, таких как магия и волшебные существа. Желательно вообще без отсылок к аниме или каким-либо другим жанрам.