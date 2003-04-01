Vicious Circle (18+) - на протяжении всей этой книги юноше приходится жить в самых ужасных условиях. Он просто делает то, что хочет, не обращая внимания на других. Он понятия не имеет о жизни и не понимает никакого общества. В этой книге вы наткнетесь на информацию, которая может заставить вас смеяться или плакать, а прочитав ее, вы станете лучше.





Картинка стоит тысячи слов. Это действительно верно для книги «Замкнутый круг», но это также верно для очень большого количества других книг, которые я читал, а также для футболок, кружек, кукол и т. д. Иллюстрации потрясающие, как и все остальное. текст. Книга раскрывает так много о том, как быть уязвимым и поддаваться своим прошлым условиям и тренировкам. До того, как у меня появились собственные дети, я был тем ребенком, который жил с моими родителями.