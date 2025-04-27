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Away From Home (18+)

Away From Home (18+) Episode 26

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Версия:
Episode 26
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:41
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 933 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
52 846
Скриншоты
Описание

Away From Home (18+) - Эта игра скорее визуальная и не для младших игроков.


«Вдали от дома» — это сюжетная визуальная новелла, которая легко понятна и доставляет удовольствие взрослым. В игре наш главный герой встретит разных женщин, которые ищут общения. Наш главный герой также встретит других мужчин, которые также ищут компании. Главный герой игры будет обладать особым умением чуять особые качества разных женщин и выбирать девушку, с которой он может быть связан в качестве спутницы жизни на полгода.


Этот жанр визуальных новелл в последнее время становится все более популярным в Японии, и «Вдали от дома» прекрасно отражает суть этого жанра! Придавая ему взрослую окраску, фильм «Вдали от дома» полон отношений, сексуальных сцен...


Информация о модах

Полная версия игры

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Away From Home (18+)


Комментарии (3)
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balabol
balabol 22 июля 2024 11:17
Каждая вторая игра на сайте выдаёт ошибку. Нафига тогда их тут выкладывать, если они не пашут.
+1
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Гость Aleks
Гость Aleks 23 ноября 2023 15:17
Не открывается игра
-4
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Sirius
Sirius 29 июля 2023 13:32
The archive is corrupted. The game cannot be installed. Please fix it
+3
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