Away From Home (18+) Episode 26
Away From Home (18+) - Эта игра скорее визуальная и не для младших игроков.
«Вдали от дома» — это сюжетная визуальная новелла, которая легко понятна и доставляет удовольствие взрослым. В игре наш главный герой встретит разных женщин, которые ищут общения. Наш главный герой также встретит других мужчин, которые также ищут компании. Главный герой игры будет обладать особым умением чуять особые качества разных женщин и выбирать девушку, с которой он может быть связан в качестве спутницы жизни на полгода.
Этот жанр визуальных новелл в последнее время становится все более популярным в Японии, и «Вдали от дома» прекрасно отражает суть этого жанра! Придавая ему взрослую окраску, фильм «Вдали от дома» полон отношений, сексуальных сцен...
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Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.