Описание

Away From Home (18+) - Эта игра скорее визуальная и не для младших игроков.





«Вдали от дома» — это сюжетная визуальная новелла, которая легко понятна и доставляет удовольствие взрослым. В игре наш главный герой встретит разных женщин, которые ищут общения. Наш главный герой также встретит других мужчин, которые также ищут компании. Главный герой игры будет обладать особым умением чуять особые качества разных женщин и выбирать девушку, с которой он может быть связан в качестве спутницы жизни на полгода.





Этот жанр визуальных новелл в последнее время становится все более популярным в Японии, и «Вдали от дома» прекрасно отражает суть этого жанра! Придавая ему взрослую окраску, фильм «Вдали от дома» полон отношений, сексуальных сцен...