My Dorm (18+) 0.18.2 P2 Ch.6
Версия:
0.18.2 P2 Ch.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30 089
My Dorm — это визуальный проект, в котором главный герой, следуя устоявшейся традиции этого жанра, возвращается домой. Он обнаруживает тот факт, что его отец сбежал с новой любовницей, предварительно очистив счета и проведя грандиозную растрату в своем бизнесе. Игра будет о жизни и воспитании главного героя в общежитии для взрослых. Я хочу максимально реалистично показать игровой мир и его обитателей.
Я художник, много лет живу в Москве, занимаюсь стрит-артом. Трудно найти время на то, что я действительно люблю. Моя общага — одна из моих страстей, которую я воплощаю в жизнь изо всех сил.
Информация о модах
Полная версия
Скачать My Dorm (18+) 0.18.2 P2 Ch.6 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство