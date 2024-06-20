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My Dorm (18+)

My Dorm (18+) 0.18.2 P2 Ch.6

16
4
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Версия:
0.18.2 P2 Ch.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30 089

My Dorm — это визуальный проект, в котором главный герой, следуя устоявшейся традиции этого жанра, возвращается домой. Он обнаруживает тот факт, что его отец сбежал с новой любовницей, предварительно очистив счета и проведя грандиозную растрату в своем бизнесе. Игра будет о жизни и воспитании главного героя в общежитии для взрослых. Я хочу максимально реалистично показать игровой мир и его обитателей.


Я художник, много лет живу в Москве, занимаюсь стрит-артом. Трудно найти время на то, что я действительно люблю. Моя общага — одна из моих страстей, которую я воплощаю в жизнь изо всех сил.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать My Dorm (18+) 0.18.2 P2 Ch.6 взлом

Скачать My Dorm (18+) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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