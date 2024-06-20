My Dorm — это визуальный проект, в котором главный герой, следуя устоявшейся традиции этого жанра, возвращается домой. Он обнаруживает тот факт, что его отец сбежал с новой любовницей, предварительно очистив счета и проведя грандиозную растрату в своем бизнесе. Игра будет о жизни и воспитании главного героя в общежитии для взрослых. Я хочу максимально реалистично показать игровой мир и его обитателей.





Я художник, много лет живу в Москве, занимаюсь стрит-артом. Трудно найти время на то, что я действительно люблю. Моя общага — одна из моих страстей, которую я воплощаю в жизнь изо всех сил.