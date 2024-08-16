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Invulnerable (18+)

Invulnerable (18+) 0.7a

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Версия:
0.7a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 624 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 140
Скриншоты
Описание

Invulnerable — это уникальная игра, в которой вы берете на себя роль альтернативного "супергероя", чья задача — поработить планету для могущественной империи. Ваша миссия начинается с малого — вы внедряетесь в местную школу, где планируете постепенно расширять свое влияние. Постепенно вы будете сталкиваться с другими супергероями и злодеями, что добавляет динамики и сложных решений на пути к выполнению вашей цели.


В игре вас ждут эпические сражения, продуманные стратегии и моральные дилеммы. Каждое ваше действие влияет на развитие событий, а выбор союзников и противников станет ключевым фактором на пути к глобальному господству. Invulnerable предлагает захватывающий сюжет и необычную перспективу на тему супергероев, которая заставит задуматься о власти и ответственности.


Информация о модах

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Скачать Invulnerable (18+) v0.7a MOD APK

Скачать Invulnerable (18+) 624 Мб Ссылка 2 624 Мб
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Старые версии Invulnerable (18+)
Version 0.4 Version 0.5а Version 0.6а Version TG 0.6а Version TG 0.5а Version TG 0.4


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Invulnerable (18+)


Комментарии (1)
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Schastie
Schastie 8 января 2025 22:17
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