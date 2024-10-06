Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 268 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
637
Описание
Blacked House — это интерактивная игра, где вы наблюдаете за сложными отношениями между персонажами, живущими под одной крышей. В центре внимания — динамика взаимодействий внутри семьи, которая постепенно меняется под влиянием внешних обстоятельств. Сюжет игры будет развиваться с каждым обновлением, предлагая новые повороты и испытания для главного героя и его домочадцев.
Игра затрагивает темы межличностных отношений и сложных моральных выборов, заставляя игрока принимать решения, которые влияют на судьбы персонажей. Blacked House предлагает глубокий сюжет и разнообразные сценарии, где каждое ваше действие может привести к неожиданным последствиям.
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