Описание

Blacked House — это интерактивная игра, где вы наблюдаете за сложными отношениями между персонажами, живущими под одной крышей. В центре внимания — динамика взаимодействий внутри семьи, которая постепенно меняется под влиянием внешних обстоятельств. Сюжет игры будет развиваться с каждым обновлением, предлагая новые повороты и испытания для главного героя и его домочадцев.





Игра затрагивает темы межличностных отношений и сложных моральных выборов, заставляя игрока принимать решения, которые влияют на судьбы персонажей. Blacked House предлагает глубокий сюжет и разнообразные сценарии, где каждое ваше действие может привести к неожиданным последствиям.