Описание

CAMP погружает вас в роль нового вожатого, устраивающегося на работу в летний лагерь, ранее разрушенный сильным штормом. Игровая временная шкала охватывает две недели подготовки к повторному открытию лагеря, во время которых вы будете знакомиться с другими вожатыми, узнавать их истории и вносить последние штрихи в восстановление кемпинга. Ваш персонаж — единственный новичок, пришедший на смену предыдущему инструктору по выживанию в дикой природе, о котором остальные вожатые поначалу не решаются говорить. Эта загадочная фигура и её влияние на вашего персонажа добавляют интриги и глубины сюжету, раскрывая более сложные темы, тщательно продуманные разработчиками игры.





Первоначальный релиз CAMP сосредоточен на коротком, но насыщенном периоде — от момента найма до первого дня прибытия в лагерь. В процессе игры вам предстоит не только организовать и подготовить лагерь к приему детей, но и раскрыть тайны прошлого, связанные с предыдущим инструктором. Взаимодействие с коллегами, принятие важных решений и управление ресурсами создают увлекательный и эмоционально насыщенный опыт. CAMP предлагает игрокам уникальное сочетание симуляции управления лагерем и интерактивного повествования, позволяя глубоко погрузиться в атмосферу летнего отдыха и раскрыть скрытые аспекты истории вашего персонажа.