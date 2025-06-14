CAMP (18+) Episode 2
CAMP погружает вас в роль нового вожатого, устраивающегося на работу в летний лагерь, ранее разрушенный сильным штормом. Игровая временная шкала охватывает две недели подготовки к повторному открытию лагеря, во время которых вы будете знакомиться с другими вожатыми, узнавать их истории и вносить последние штрихи в восстановление кемпинга. Ваш персонаж — единственный новичок, пришедший на смену предыдущему инструктору по выживанию в дикой природе, о котором остальные вожатые поначалу не решаются говорить. Эта загадочная фигура и её влияние на вашего персонажа добавляют интриги и глубины сюжету, раскрывая более сложные темы, тщательно продуманные разработчиками игры.
Первоначальный релиз CAMP сосредоточен на коротком, но насыщенном периоде — от момента найма до первого дня прибытия в лагерь. В процессе игры вам предстоит не только организовать и подготовить лагерь к приему детей, но и раскрыть тайны прошлого, связанные с предыдущим инструктором. Взаимодействие с коллегами, принятие важных решений и управление ресурсами создают увлекательный и эмоционально насыщенный опыт. CAMP предлагает игрокам уникальное сочетание симуляции управления лагерем и интерактивного повествования, позволяя глубоко погрузиться в атмосферу летнего отдыха и раскрыть скрытые аспекты истории вашего персонажа.
Episode 2
– 1807 новых изображений
– 13 новых анимаций (или 20, если считать каждую альтернативную камеру отдельной анимацией), общей продолжительностью примерно 94/121 секунды, около 3600 кадров
– 5 новых секс-сцен
– 2 новых сюжетных ветки
– Полностью переработанный интерфейс
– 19 новых музыкальных треков
– 5 новых наборов изображений в дополнительной галерее
– 1 новая анимированная сцена в дополнительной галерее
Скачать CAMP (18+) vEpisode 2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.