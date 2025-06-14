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CAMP (18+)

CAMP (18+) Episode 2

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Версия:
Episode 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:18
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 333 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 015
Скриншоты
Описание

CAMP погружает вас в роль нового вожатого, устраивающегося на работу в летний лагерь, ранее разрушенный сильным штормом. Игровая временная шкала охватывает две недели подготовки к повторному открытию лагеря, во время которых вы будете знакомиться с другими вожатыми, узнавать их истории и вносить последние штрихи в восстановление кемпинга. Ваш персонаж — единственный новичок, пришедший на смену предыдущему инструктору по выживанию в дикой природе, о котором остальные вожатые поначалу не решаются говорить. Эта загадочная фигура и её влияние на вашего персонажа добавляют интриги и глубины сюжету, раскрывая более сложные темы, тщательно продуманные разработчиками игры.


Первоначальный релиз CAMP сосредоточен на коротком, но насыщенном периоде — от момента найма до первого дня прибытия в лагерь. В процессе игры вам предстоит не только организовать и подготовить лагерь к приему детей, но и раскрыть тайны прошлого, связанные с предыдущим инструктором. Взаимодействие с коллегами, принятие важных решений и управление ресурсами создают увлекательный и эмоционально насыщенный опыт. CAMP предлагает игрокам уникальное сочетание симуляции управления лагерем и интерактивного повествования, позволяя глубоко погрузиться в атмосферу летнего отдыха и раскрыть скрытые аспекты истории вашего персонажа.


Информация о модах

Episode 2
– 1807 новых изображений
– 13 новых анимаций (или 20, если считать каждую альтернативную камеру отдельной анимацией), общей продолжительностью примерно 94/121 секунды, около 3600 кадров
– 5 новых секс-сцен
– 2 новых сюжетных ветки
– Полностью переработанный интерфейс
– 19 новых музыкальных треков
– 5 новых наборов изображений в дополнительной галерее
– 1 новая анимированная сцена в дополнительной галерее

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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