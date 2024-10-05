Описание

Bad Boy Liam Comes To Visit — вы трудолюбивый человек, который усердно работает над выплатой ипотеки и строительством нового дома. Однако, в погоне за успехом вы пренебрегаете своей горячей женой Габриэллой, что создает напряжение в вашей семейной жизни. Внезапно на сцену выходит новый претендент — Плохиш Лиам, невысокий король, недавно окончивший колледж, который намерен завоевать сердце вашей жены. Лиам готов сделать всё, чтобы добиться желаемого, и вы еще не осознаёте всю серьёзность его намерений.





Вам предстоит принять важные решения: остановить Лиама и защитить свою семью или наблюдать, как он медленно завоёвывает любовь Габриэллы. Возможно, у вас есть шанс изменить ход событий, используя свои навыки и стратегическое мышление, чтобы вернуть всё на свои места. Bad Boy Liam Comes To Visit предлагает захватывающий геймплей, где каждый выбор влияет на развитие сюжета. Сможете ли вы сохранить свою семью и дом, или же Лиам добьется своей цели? Погрузитесь в эту интригующую историю о любви, предательстве и личных амбициях, где ваша смекалка и решительность станут ключом к успеху.