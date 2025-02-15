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Horse Magic (18+)

Horse Magic (18+) 0.1.05

Откройте чувственный мир дружбы и испытаний в студенческом общежитии прямо сейчас
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Версия:
0.1.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
97
Скриншоты
Описание

В Horse Magic вы погружаетесь в захватывающий визуальный роман о двух соседках по комнате в колледже: Кае и Айрис. Их дни наполнены учебой, ночными посиделками и совместными переживаниями, пока одна тайна не нарушает привычный ритм жизни. Невинная случайность оборачивается целым клубком моральных дилемм, где каждое решение может привести к разбитому сердцу или раскрытию неожиданной правды. Чем дальше вы продвигаетесь по этой истории, тем сильнее чувствуете вес каждого шага, ведь запретное желание постепенно становится реальностью.


События разворачиваются в уютных кампусных коридорах, где малейшая перемена атмосферы способна вызвать бурю эмоций. Вы узнаете о страхах и сомнениях героев, исследуя глубокие взаимоотношения и яркие моменты жизни студенток, которым предстоит разобраться в собственных чувствах. Откройте для себя жизненные драмы, дружеские радости и притягательную напряженность между двумя совершенно разными личностями, столкнувшимися со своими сокровенными мыслями. Готовы ли вы помочь Кае и Айрис пройти сквозь путаницу чувств и решений, ведущих к непредсказуемым последствиям?


Информация о модах

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Скачать Horse Magic (18+) 184 Мб Ссылка 2 184 Мб
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