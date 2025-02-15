Описание

В Horse Magic вы погружаетесь в захватывающий визуальный роман о двух соседках по комнате в колледже: Кае и Айрис. Их дни наполнены учебой, ночными посиделками и совместными переживаниями, пока одна тайна не нарушает привычный ритм жизни. Невинная случайность оборачивается целым клубком моральных дилемм, где каждое решение может привести к разбитому сердцу или раскрытию неожиданной правды. Чем дальше вы продвигаетесь по этой истории, тем сильнее чувствуете вес каждого шага, ведь запретное желание постепенно становится реальностью.





События разворачиваются в уютных кампусных коридорах, где малейшая перемена атмосферы способна вызвать бурю эмоций. Вы узнаете о страхах и сомнениях героев, исследуя глубокие взаимоотношения и яркие моменты жизни студенток, которым предстоит разобраться в собственных чувствах. Откройте для себя жизненные драмы, дружеские радости и притягательную напряженность между двумя совершенно разными личностями, столкнувшимися со своими сокровенными мыслями. Готовы ли вы помочь Кае и Айрис пройти сквозь путаницу чувств и решений, ведущих к непредсказуемым последствиям?