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Elvenwood Adventures (18+)

Elvenwood Adventures (18+) Demo

Окунитесь в мир древней вражды и нежданного союза: путь к миру и любви
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
132
Скриншоты
Описание

Elvenwood Adventures переносит вас в эпический мир, где веками враждующие расы, орк против эльфа, пытаются найти выход из бесконечного цикла кровопролитных конфликтов. В этой интерактивной истории древние соперники, которые привыкли к постоянной вражде, внезапно сталкиваются с возможностью изменить судьбу и обрести нечто большее, чем просто враждебность.


Два мира, разделенные веками предрассудков и кровавых битв, начинают переплетаться, когда герои пытаются преодолеть старые обиды и найти путь к взаимопониманию. Их совместное путешествие наполнено напряжением, драматизмом и неожиданными поворотами, открывая новые горизонты для искупления и любви, способной сломать древние цепи ненависти.


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Скачать Elvenwood Adventures (18+) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб
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