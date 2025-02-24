Описание

Tainted (18+) — визуально привлекательный проект с хорошо проработанными персонажами и захватывающим сюжетом. Вы берете на себя роль отважного молодого принца, изгнанного из собственного королевства и отправляющегося в эпическое путешествие, чтобы свергнуть злой культ, захвативший его дом. Приготовьтесь к часам захватывающих сражений и квестов, открывая скрытые секреты и раскрывая правду о своих врагах.





Погрузитесь в мир приключений вместе с Tainted (18+)! Наслаждайтесь высококачественными визуальными эффектами, остроумными диалогами и увлекательными испытаниями, сражаясь за то, чтобы вернуть себе законное место правителя своего королевства. Разблокируйте мощные способности и редкие награды, сражаясь в напряженных боевых сценариях.