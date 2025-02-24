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Tainted (18+)

Tainted (18+) 2.1.0ns

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Версия:
2.1.0ns
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 666 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 894
Скриншоты
Описание

Tainted (18+) — визуально привлекательный проект с хорошо проработанными персонажами и захватывающим сюжетом. Вы берете на себя роль отважного молодого принца, изгнанного из собственного королевства и отправляющегося в эпическое путешествие, чтобы свергнуть злой культ, захвативший его дом. Приготовьтесь к часам захватывающих сражений и квестов, открывая скрытые секреты и раскрывая правду о своих врагах.


Погрузитесь в мир приключений вместе с Tainted (18+)! Наслаждайтесь высококачественными визуальными эффектами, остроумными диалогами и увлекательными испытаниями, сражаясь за то, чтобы вернуть себе законное место правителя своего королевства. Разблокируйте мощные способности и редкие награды, сражаясь в напряженных боевых сценариях.


Информация о модах

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Скачать Tainted (18+) 666 Мб Ссылка 2 666 Мб
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