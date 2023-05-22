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Fake Father (18+)

Fake Father (18+) Second v0.2 P1

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Версия:
Second v0.2 P1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 363 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 950
Скриншоты
Описание

Готовы ли вы окунуться в непредсказуемый мир тайн, криминала и заговоров? Fake Father (18+) — увлекательный визуальный проект, наполненный саспенсом и неожиданными поворотами сюжета — идеальный побег от монотонности будней!


Фальшивый отец (18+) рассказывает историю неудачливого бездельника, который становится свидетелем преступления и обнаруживает, что мертвец выглядит в точности как персонаж из его прошлого. Он берет на себя задачу разгадать правду, стоящую за этим странным совпадением. С неожиданными событиями на каждом этапе его пути удастся ли ему раскрыть все секреты? Испытайте этот захватывающий визуальный проект, который будет держать вас в напряжении. Погрузитесь в непредсказуемый мир с откровенным контентом, который вас удивит и шокирует! Fake Father (18+) обещает незабываемое путешествие, полное неизвестности, тайн и неожиданных событий.


Информация о модах

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Скачать Fake Father (18+) 363 Мб Ссылка 2 363 Мб
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Отзывы о Fake Father (18+)


Комментарии (3)
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Гость sanjar.r9
Гость sanjar.r9 2 февраля 2024 16:26
Следуюшие обнова когда будет спасиба за ранее удача всем.👍
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 мая 2023 09:19
Ден,
Изначально был такой размер, с обновлениями стал меньше
+1
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Ден
Ден 22 мая 2023 00:59
Почему написано что игра весит 600 мб. А при скачивании всего 332??? Неполная игра получается🤔
0
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