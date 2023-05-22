Описание

Готовы ли вы окунуться в непредсказуемый мир тайн, криминала и заговоров? Fake Father (18+) — увлекательный визуальный проект, наполненный саспенсом и неожиданными поворотами сюжета — идеальный побег от монотонности будней!





Фальшивый отец (18+) рассказывает историю неудачливого бездельника, который становится свидетелем преступления и обнаруживает, что мертвец выглядит в точности как персонаж из его прошлого. Он берет на себя задачу разгадать правду, стоящую за этим странным совпадением. С неожиданными событиями на каждом этапе его пути удастся ли ему раскрыть все секреты? Испытайте этот захватывающий визуальный проект, который будет держать вас в напряжении. Погрузитесь в непредсказуемый мир с откровенным контентом, который вас удивит и шокирует! Fake Father (18+) обещает незабываемое путешествие, полное неизвестности, тайн и неожиданных событий.