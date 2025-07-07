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Coill City (18+)

Coill City (18+) v0.1.031

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Версия:
0.1.031
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 243 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 518
Описание

Coill City - представляет собой захватывающий погружающий мир ролевой игры, где игрок берет на себя роль девственника-геймера, призванного спасти мир от проклятия демона похоти. Сюжет игры пронизан темой морали, сексуальности и борьбы против зла.


Главный герой, выбранный Небесами, должен преодолеть множество испытаний, чтобы победить демона и вернуть мир к порядку. Ему помогает девочка-ангел Люмина, которая направляет его в его путешествии и помогает преодолеть препятствия на пути.


Сексуальные элементы игры служат не только для создания интриги и напряженности, но и для подчеркивания темы борьбы с внутренними демонами и победы над соблазнами. "Coill City" предлагает игрокам глубокий и захватывающий опыт, который не только развлекает, но и заставляет задуматься над серьезными моральными вопросами.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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