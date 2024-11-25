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Girlfriend (18+)

Girlfriend (18+) 0.58

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.58
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 401

Girlfriend - интерактивная визуальная новелла, где вы воплощаете в жизнь роль молодого талантливого инженера-программиста. Ваш персонаж, после трехлетней помолвки, решает начать новую страницу жизни и переезжает к своей невесте, чтобы построить совместное будущее. Начните свое приключение с представления своего нового дома будущим родственникам, что станет первым шагом к полноценной семейной жизни.


Игра погружает игроков в реалистично описанный мир современных технологий и межличностных отношений. Вы будете сталкиваться с различными жизненными ситуациями и моральными дилеммами, которые требуют вдумчивого решения. Каждое ваше решение влияет на развитие сюжета и может привести как к счастливому, так и к неожиданно трагическому концу.


Подготовьтесь к тому, что вам предстоит разгадать множество загадок прошлого, понять истинные желания и стремления главных героев, а также сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Girlfriend обещает быть захватывающей игрой с глубокими личностными историями, реалистичными персонажами и непредсказуемыми поворотами сюжета.


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Скачать Girlfriend (18+) 0.58 взлом

Скачать Girlfriend (18+) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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