Girlfriend - интерактивная визуальная новелла, где вы воплощаете в жизнь роль молодого талантливого инженера-программиста. Ваш персонаж, после трехлетней помолвки, решает начать новую страницу жизни и переезжает к своей невесте, чтобы построить совместное будущее. Начните свое приключение с представления своего нового дома будущим родственникам, что станет первым шагом к полноценной семейной жизни.





Игра погружает игроков в реалистично описанный мир современных технологий и межличностных отношений. Вы будете сталкиваться с различными жизненными ситуациями и моральными дилеммами, которые требуют вдумчивого решения. Каждое ваше решение влияет на развитие сюжета и может привести как к счастливому, так и к неожиданно трагическому концу.





Подготовьтесь к тому, что вам предстоит разгадать множество загадок прошлого, понять истинные желания и стремления главных героев, а также сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Girlfriend обещает быть захватывающей игрой с глубокими личностными историями, реалистичными персонажами и непредсказуемыми поворотами сюжета.