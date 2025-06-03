Описание

Honey Kingdom (18+) - это проект с рисованной графикой и пикантным содержанием, который рассказывает о наследстве, неожиданно перешедшем к главному герою. В завещании его отца оказывается бордель, который за последние годы стал очень популярным местом среди горожан, ищущих развлечения за деньги. Это заведение отличается от остальных, предоставляя самые разнообразные возможности и услуги для требовательных клиентов.





Протагонисту предстоит взять на себя управление наследственным бизнесом и принять важные решения. Ему придется разрешать различные проблемы, набирать персонал, избегать конфликтных ситуаций и развивать отношения с сотрудниками. Важно определить, каким путем он пойдет дальше в этом бизнесе.





Honey Kingdom предоставляет игроку возможность погрузиться в мир взрослого контента и сложных выборов, а также управлять борделем, которым он унаследовал. Вам предстоит выстраивать стратегию развития, взаимодействовать с персонажами и создавать уникальный опыт в этой игре для взрослых.