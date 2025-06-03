Honey Kingdom (18+) 0.2.2b
Honey Kingdom (18+) - это проект с рисованной графикой и пикантным содержанием, который рассказывает о наследстве, неожиданно перешедшем к главному герою. В завещании его отца оказывается бордель, который за последние годы стал очень популярным местом среди горожан, ищущих развлечения за деньги. Это заведение отличается от остальных, предоставляя самые разнообразные возможности и услуги для требовательных клиентов.
Протагонисту предстоит взять на себя управление наследственным бизнесом и принять важные решения. Ему придется разрешать различные проблемы, набирать персонал, избегать конфликтных ситуаций и развивать отношения с сотрудниками. Важно определить, каким путем он пойдет дальше в этом бизнесе.
Honey Kingdom предоставляет игроку возможность погрузиться в мир взрослого контента и сложных выборов, а также управлять борделем, которым он унаследовал. Вам предстоит выстраивать стратегию развития, взаимодействовать с персонажами и создавать уникальный опыт в этой игре для взрослых.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.