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Honey Kingdom (18+)

Honey Kingdom (18+) 0.2.2b

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Версия:
0.2.2b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:50
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33 767
Скриншоты
Описание

Honey Kingdom (18+) - это проект с рисованной графикой и пикантным содержанием, который рассказывает о наследстве, неожиданно перешедшем к главному герою. В завещании его отца оказывается бордель, который за последние годы стал очень популярным местом среди горожан, ищущих развлечения за деньги. Это заведение отличается от остальных, предоставляя самые разнообразные возможности и услуги для требовательных клиентов.


Протагонисту предстоит взять на себя управление наследственным бизнесом и принять важные решения. Ему придется разрешать различные проблемы, набирать персонал, избегать конфликтных ситуаций и развивать отношения с сотрудниками. Важно определить, каким путем он пойдет дальше в этом бизнесе.


Honey Kingdom предоставляет игроку возможность погрузиться в мир взрослого контента и сложных выборов, а также управлять борделем, которым он унаследовал. Вам предстоит выстраивать стратегию развития, взаимодействовать с персонажами и создавать уникальный опыт в этой игре для взрослых.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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