Uncontrollable Lust (18+) 0.13
Uncontrollable Lust оставит вам увлекательную историю о паранормальных явлениях и сексе. Интерактивные комиксы с более чем 20 часами чтения будут развлекать вас в течение долгих часов. В романе множество мини-игр и головоломок, которые вы можете попробовать, не заскучав. Игра также предлагает озвучку в русской и англоязычной версиях.
Главный герой игры — обычный подросток, который усердно учится, не имеет пороков, не ищет серьезных отношений и просто живет своей жизнью. Однако оказывается, что с окружающим миром что-то не так; это становится очевидным, когда он встречает загадочную девушку по соседству.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.