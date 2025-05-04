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Uncontrollable Lust (18+)

Uncontrollable Lust (18+) 0.13

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Версия:
0.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:51
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 987 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 972
Скриншоты
Описание

Uncontrollable Lust оставит вам увлекательную историю о паранормальных явлениях и сексе. Интерактивные комиксы с более чем 20 часами чтения будут развлекать вас в течение долгих часов. В романе множество мини-игр и головоломок, которые вы можете попробовать, не заскучав. Игра также предлагает озвучку в русской и англоязычной версиях.


Главный герой игры — обычный подросток, который усердно учится, не имеет пороков, не ищет серьезных отношений и просто живет своей жизнью. Однако оказывается, что с окружающим миром что-то не так; это становится очевидным, когда он встречает загадочную девушку по соседству.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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