Описание

Uncontrollable Lust оставит вам увлекательную историю о паранормальных явлениях и сексе. Интерактивные комиксы с более чем 20 часами чтения будут развлекать вас в течение долгих часов. В романе множество мини-игр и головоломок, которые вы можете попробовать, не заскучав. Игра также предлагает озвучку в русской и англоязычной версиях.





Главный герой игры — обычный подросток, который усердно учится, не имеет пороков, не ищет серьезных отношений и просто живет своей жизнью. Однако оказывается, что с окружающим миром что-то не так; это становится очевидным, когда он встречает загадочную девушку по соседству.