Описание

Girls In Backrooms — это хоррор от первого лица, вдохновлённый крипипастой о закулисье. Ты просыпаешься в бесконечном лабиринте из жёлтых комнат и офисов без окон. В этих стенах нет логики, нет выхода — только ты, 8 странных фотографий и что-то, что идёт за тобой. Каждая комната может быть последней, если не успеешь убежать.





Цель проста: находи фотографии девушек, чтобы перейти на следующий уровень. Но игра с пространством и светом, пугающая атмосфера и постоянная угроза создают настоящий стресс. Отсутствие оружия и помощь только в виде твоей интуиции делают прохождение особенно напряжённым. Хочешь узнать, что скрывается в глубинах подсознания? Попробуй дойти до конца.