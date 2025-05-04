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Girls In Backrooms (18+)

Girls In Backrooms (18+) 1.0

Исследуй закоулки подсознания, собирая снимки и избегая монстров
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 266 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Girls In Backrooms — это хоррор от первого лица, вдохновлённый крипипастой о закулисье. Ты просыпаешься в бесконечном лабиринте из жёлтых комнат и офисов без окон. В этих стенах нет логики, нет выхода — только ты, 8 странных фотографий и что-то, что идёт за тобой. Каждая комната может быть последней, если не успеешь убежать.


Цель проста: находи фотографии девушек, чтобы перейти на следующий уровень. Но игра с пространством и светом, пугающая атмосфера и постоянная угроза создают настоящий стресс. Отсутствие оружия и помощь только в виде твоей интуиции делают прохождение особенно напряжённым. Хочешь узнать, что скрывается в глубинах подсознания? Попробуй дойти до конца.


Информация о модах

Рулетка дает многократное вознаграждение (нужно больше драгоценных камней, чем 0)

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Скачать Girls In Backrooms (18+) 266 Мб Ссылка 2 266 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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