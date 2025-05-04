Girls In Backrooms (18+) 1.0
Исследуй закоулки подсознания, собирая снимки и избегая монстров
Girls In Backrooms — это хоррор от первого лица, вдохновлённый крипипастой о закулисье. Ты просыпаешься в бесконечном лабиринте из жёлтых комнат и офисов без окон. В этих стенах нет логики, нет выхода — только ты, 8 странных фотографий и что-то, что идёт за тобой. Каждая комната может быть последней, если не успеешь убежать.
Цель проста: находи фотографии девушек, чтобы перейти на следующий уровень. Но игра с пространством и светом, пугающая атмосфера и постоянная угроза создают настоящий стресс. Отсутствие оружия и помощь только в виде твоей интуиции делают прохождение особенно напряжённым. Хочешь узнать, что скрывается в глубинах подсознания? Попробуй дойти до конца.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.