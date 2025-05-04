Lust Beach (18+) 11.0
Расслабься, решая пазлы на солнечном пляже с 12 красавицами
Lush Beach — это яркая и расслабляющая головоломка, в которой ты собираешь изображения, двигая фрагменты и восстанавливая целостную картинку. Каждая сцена — это кусочек лета: пляжи, пальмы и героини, отдых которых ты возвращаешь к жизни. Выбирай удобный уровень сложности — от лёгкого до продвинутого — и подбери свой ритм игры.
В процессе прохождения ты получаешь драгоценные камни, открываешь 12 пляжных девушек и отдыхаешь под медитативную музыку. Если хочешь просто полюбоваться картинкой, включи автоматическое прохождение. Это не просто пазлы, а способ перезагрузиться и отдохнуть без суеты.
Рулетка дает многократное вознаграждение (нужно больше драгоценных камней, чем 0)
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.