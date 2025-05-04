Описание

Lush Beach — это яркая и расслабляющая головоломка, в которой ты собираешь изображения, двигая фрагменты и восстанавливая целостную картинку. Каждая сцена — это кусочек лета: пляжи, пальмы и героини, отдых которых ты возвращаешь к жизни. Выбирай удобный уровень сложности — от лёгкого до продвинутого — и подбери свой ритм игры.





В процессе прохождения ты получаешь драгоценные камни, открываешь 12 пляжных девушек и отдыхаешь под медитативную музыку. Если хочешь просто полюбоваться картинкой, включи автоматическое прохождение. Это не просто пазлы, а способ перезагрузиться и отдохнуть без суеты.