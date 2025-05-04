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Lust Beach (18+)

Lust Beach (18+) 11.0

Расслабься, решая пазлы на солнечном пляже с 12 красавицами
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Версия:
11.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:55
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 267 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Lush Beach — это яркая и расслабляющая головоломка, в которой ты собираешь изображения, двигая фрагменты и восстанавливая целостную картинку. Каждая сцена — это кусочек лета: пляжи, пальмы и героини, отдых которых ты возвращаешь к жизни. Выбирай удобный уровень сложности — от лёгкого до продвинутого — и подбери свой ритм игры.


В процессе прохождения ты получаешь драгоценные камни, открываешь 12 пляжных девушек и отдыхаешь под медитативную музыку. Если хочешь просто полюбоваться картинкой, включи автоматическое прохождение. Это не просто пазлы, а способ перезагрузиться и отдохнуть без суеты.


Информация о модах

Рулетка дает многократное вознаграждение (нужно больше драгоценных камней, чем 0)

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Скачать Lust Beach (18+) v11.0 MOD APK

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Скачать Lust Beach (18+) 267 Мб Ссылка 2 267 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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