Straitened Times (18+) - Визуальный проект о молодом парне, который был частью коммуны и долгое время находился под защитой своего лидера. Но его посадили за решетку за финансовые махинации. И так получилось, что именно главный герой становится тем, кому все начинают подчиняться.





В отличие от других историй о женщинах и девушках, которые оказались на грани жизни и подверглись насилию, я хочу показать, как живет мужчина в этом мире, где все залито кровью, где боль не является исключением. Я хочу, чтобы вы почувствовали, как он себя чувствует, признали и поняли его решения.





Только прочитав эту историю, вы сможете узнать, в какой реальности мы живем, которая не описана ни в одном учебнике. Прикоснуться к реальному миру, как он есть, со всем его хаосом и болью. Стать единым целым с этой историей, которая унесет вас далеко от вашего невежества и зоны комфорта.