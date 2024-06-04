The Evil within Her (18+) - «Зло внутри нее» — это визуальная новелла с мрачными эротическими рисунками и множеством испытаний. Чего же ты ждешь? Это уже ваша очередь!





Зло не только в мире, но и в вас самих. Зло внутри нее — это проект для геймеров взрослой аудитории. Вы сможете отправиться в путешествие похоти и греха вместе с главным героем. Вы станете его опекуном и поможете ему выбраться из сложных ситуаций.





В игре разные концовки для каждого эпизода (что означает несколько часов геймплея). Узнайте, что произойдет в конце — открыв все концовки, вы сможете разобраться в своей судьбе. Хочешь стать опекуном неуклюжего главного героя? Хотите помочь ему не наткнуться на трудности и выбраться из них?