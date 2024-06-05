Confined and Horny (18+) 0.15.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.15.1
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 657 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
21 081
Confined and Horny (18+) - Отсутствие свободы в жизни сводит с ума! Он нормирован, ограничен и контролируется всеми возможными способами. Единственный способ сбежать из собственной тюрьмы — вырваться наружу.
Нити паутины недостаточно прочны для вас. Вам нужно оттолкнуть их со своего пути и проложить свой собственный путь! Вырваться, снять цепи, которые связывают вас.
Вы можете увидеть по телевизору, как другие люди живут своей жизнью свободно и непринужденно. Вы жаждете равенства между людьми, но у вас ограниченные ресурсы. Но еще не поздно для преображения, если вы вырветесь и будете бороться за это!
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