Confined and Horny (18+) - Отсутствие свободы в жизни сводит с ума! Он нормирован, ограничен и контролируется всеми возможными способами. Единственный способ сбежать из собственной тюрьмы — вырваться наружу.





Нити паутины недостаточно прочны для вас. Вам нужно оттолкнуть их со своего пути и проложить свой собственный путь! Вырваться, снять цепи, которые связывают вас.





Вы можете увидеть по телевизору, как другие люди живут своей жизнью свободно и непринужденно. Вы жаждете равенства между людьми, но у вас ограниченные ресурсы. Но еще не поздно для преображения, если вы вырветесь и будете бороться за это!