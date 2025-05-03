Описание

Mirror Mine содержит интенсивный визуальный контент и откровенные образы, которые могут подойти не всем игрокам. Сможете ли вы уберечь Алису от опасностей Страны Чудес? Или она поддастся искушению? Найдет ли она дорогу домой? Поддастся ли она своим желаниям? Вам решать.





Алиса — дочь успешной бизнесвумен, у которой крепкие родители и любящий муж. У этой молодой девушки может быть почти идеальная жизнь, но в глубине души она жаждет приключений и волнений, которых не может найти в своем родном городе. Однажды, после бурного спора с матерью, Алиса сбежала и провела время, бродя по улицам Лондона, пока не очутилась в темном переулке. Вокруг никого нет на много миль, пока к ней из ниоткуда не подходит мужчина без выражения на лице.