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Mirror Mine (18+)

Mirror Mine (18+) 0.20

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Версия:
0.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:35
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 680
Скриншоты
Описание

Mirror Mine содержит интенсивный визуальный контент и откровенные образы, которые могут подойти не всем игрокам. Сможете ли вы уберечь Алису от опасностей Страны Чудес? Или она поддастся искушению? Найдет ли она дорогу домой? Поддастся ли она своим желаниям? Вам решать.


Алиса — дочь успешной бизнесвумен, у которой крепкие родители и любящий муж. У этой молодой девушки может быть почти идеальная жизнь, но в глубине души она жаждет приключений и волнений, которых не может найти в своем родном городе. Однажды, после бурного спора с матерью, Алиса сбежала и провела время, бродя по улицам Лондона, пока не очутилась в темном переулке. Вокруг никого нет на много миль, пока к ней из ниоткуда не подходит мужчина без выражения на лице.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Mirror Mine (18+) 162 Мб Ссылка 2 162 Мб 0.19.2 Rus 162 Мб 0.19.2 Rus (Ссылка 2) 162 Мб 0.19.2 Rus [TG] 162 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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