Kink Inc. (18+) - Посмотрим правде в глаза - вы не идеальны. Но вы способны быть совершенным в этой игре. Вы играете роль молодого успешного предпринимателя, которому предоставляется возможность инвестировать в бизнес в индустрии развлечений и вывести его на международный уровень!





Графика нарисована опытными художниками и подходит для детей. Здесь нечего стыдиться, вы даже можете привести на просмотр своего младшего брата или сестру! А так как это для взрослых, то история будет очень пикантной, со всякими неприятными вещами.





Звучит как мечта? Это не шутка, так и будет. Забудьте о своей скучной повседневной работе, жизнь не останавливается, когда вы достигаете совершеннолетия! Инвестируйте сегодня и постройте свою будущую империю прямо сейчас!