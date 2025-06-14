Passion Industry (18+) 1.6.9
Построй медиастудию мечты: стань магнатом контента для взрослых сегодня
Добро пожаловать в мир Passion Industry — расслабленного симулятора продюсера, где каждую минуту ты соединяешь одинаковые реквизиты, получая более редкие атрибуты съёмок и растя свою студию. Две-три секунды — и новый прожектор или декорация уже сияют на площадке. Цикл прост: слил, улучшил, продал, вложил, а в конце дня статистика показывает, сколько клипов ушло в тренды. Но за дверью офиса кроется шанс подписать будущую звезду, если выберешь правильный сценарий.
Под опекой окажется до 30 актрис, каждая с уникальным стилем и запросами: повышай их уровень харизмы, дари модную одежду и смотри, как растёт доход канала. Механика слияния прокачивает камеры и микрофоны до топ-ранга, а система кастинга предлагает 50 сценариев — от романтики до футуризма — без навязчивого доната. Еженедельные события приносят редкие локации, а офлайн-доход капает шесть часов, так что студия зарабатывает даже пока ты спишь. Присоединяйся и стань легендой индустрии!
Много денег
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.