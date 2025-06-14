android-1.ru / Игры / Эротические игры / Passion Industry (18+)
Passion Industry (18+)

Passion Industry (18+) 1.6.9

Построй медиастудию мечты: стань магнатом контента для взрослых сегодня
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.6.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:45
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир Passion Industry — расслабленного симулятора продюсера, где каждую минуту ты соединяешь одинаковые реквизиты, получая более редкие атрибуты съёмок и растя свою студию. Две-три секунды — и новый прожектор или декорация уже сияют на площадке. Цикл прост: слил, улучшил, продал, вложил, а в конце дня статистика показывает, сколько клипов ушло в тренды. Но за дверью офиса кроется шанс подписать будущую звезду, если выберешь правильный сценарий.


Под опекой окажется до 30 актрис, каждая с уникальным стилем и запросами: повышай их уровень харизмы, дари модную одежду и смотри, как растёт доход канала. Механика слияния прокачивает камеры и микрофоны до топ-ранга, а система кастинга предлагает 50 сценариев — от романтики до футуризма — без навязчивого доната. Еженедельные события приносят редкие локации, а офлайн-доход капает шесть часов, так что студия зарабатывает даже пока ты спишь. Присоединяйся и стань легендой индустрии!


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Passion Industry (18+) v1.6.9 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Passion Industry (18+) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
The Outcast Tribe (18+)
The Outcast Tribe (18+)
Version: 0.2.7
Package Perfect (18+)
Package Perfect (18+)
Version: 0.6
Unknown Affection (18+)
Unknown Affection (18+)
Version: 0.1.2
Cosmic Lust (18+)
Cosmic Lust (18+)
Version: 0.01
In the Sound of Silence (18+)
In the Sound of Silence (18+)
Version: 0.1
Cocklemouth Village (18+)
Cocklemouth Village (18+)
Version: 0.2
Ero Dorado (18+)
Ero Dorado (18+)
Version: 1.0.1
Inkling Heroes vs Tentacle (18+)
Inkling Heroes vs Tentacle (18+)
Version: 1.55

Отзывы о Passion Industry (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив