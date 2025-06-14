Описание

Добро пожаловать в мир Passion Industry — расслабленного симулятора продюсера, где каждую минуту ты соединяешь одинаковые реквизиты, получая более редкие атрибуты съёмок и растя свою студию. Две-три секунды — и новый прожектор или декорация уже сияют на площадке. Цикл прост: слил, улучшил, продал, вложил, а в конце дня статистика показывает, сколько клипов ушло в тренды. Но за дверью офиса кроется шанс подписать будущую звезду, если выберешь правильный сценарий.





Под опекой окажется до 30 актрис, каждая с уникальным стилем и запросами: повышай их уровень харизмы, дари модную одежду и смотри, как растёт доход канала. Механика слияния прокачивает камеры и микрофоны до топ-ранга, а система кастинга предлагает 50 сценариев — от романтики до футуризма — без навязчивого доната. Еженедельные события приносят редкие локации, а офлайн-доход капает шесть часов, так что студия зарабатывает даже пока ты спишь. Присоединяйся и стань легендой индустрии!