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Cosmic Lust (18+)

Cosmic Lust (18+) 0.01

Новая жизнь, непростые соседи и тайна из глубин космоса
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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:37
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Cosmic Lust — это визуальный роман с элементами фантастики, в котором игрок управляет персонажем, оказавшимся в новом доме на летний период. Главный герой сталкивается с непростыми социальными взаимодействиями, пытается наладить отношения с соседями и адаптироваться к новой среде.


По мере развития сюжета на первый план выходит таинственная история с научно-фантастическим уклоном. Игроку предстоит принимать решения, влияющие на взаимоотношения и ход событий, исследовать необычные обстоятельства и раскрывать скрытые аспекты происходящего.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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