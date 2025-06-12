Описание

Cosmic Lust — это визуальный роман с элементами фантастики, в котором игрок управляет персонажем, оказавшимся в новом доме на летний период. Главный герой сталкивается с непростыми социальными взаимодействиями, пытается наладить отношения с соседями и адаптироваться к новой среде.





По мере развития сюжета на первый план выходит таинственная история с научно-фантастическим уклоном. Игроку предстоит принимать решения, влияющие на взаимоотношения и ход событий, исследовать необычные обстоятельства и раскрывать скрытые аспекты происходящего.