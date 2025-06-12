Cosmic Lust (18+) 0.01
Новая жизнь, непростые соседи и тайна из глубин космоса
Cosmic Lust — это визуальный роман с элементами фантастики, в котором игрок управляет персонажем, оказавшимся в новом доме на летний период. Главный герой сталкивается с непростыми социальными взаимодействиями, пытается наладить отношения с соседями и адаптироваться к новой среде.
По мере развития сюжета на первый план выходит таинственная история с научно-фантастическим уклоном. Игроку предстоит принимать решения, влияющие на взаимоотношения и ход событий, исследовать необычные обстоятельства и раскрывать скрытые аспекты происходящего.
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Установка
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.