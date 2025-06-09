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Draped Dreams (18+)

Draped Dreams (18+) 0.2

Фотосессии, знакомства и развитие отношений в мире моды и личных историй
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:29
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 410 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Draped Dreams — это визуальный роман 18+ с элементами симулятора, в котором ты играешь за фотографа, управляющего собственным магазином одежды. В процессе работы ты знакомишься с героинями, проводишь фотосессии, узнаёшь их ближе и развиваешь с ними отношения, принимая решения, влияющие на ход событий и личную динамику.


Игра находится в активной разработке и регулярно получает обновления каждые две недели, в которые добавляется около 10 новых квестов. Основное внимание уделено диалогам, сценарию и постепенному погружению в личные истории персонажей. Draped Dreams рассчитана на взрослую аудиторию и предлагает расслабляющий игровой процесс с визуальным акцентом.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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