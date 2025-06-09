Описание

Draped Dreams — это визуальный роман 18+ с элементами симулятора, в котором ты играешь за фотографа, управляющего собственным магазином одежды. В процессе работы ты знакомишься с героинями, проводишь фотосессии, узнаёшь их ближе и развиваешь с ними отношения, принимая решения, влияющие на ход событий и личную динамику.





Игра находится в активной разработке и регулярно получает обновления каждые две недели, в которые добавляется около 10 новых квестов. Основное внимание уделено диалогам, сценарию и постепенному погружению в личные истории персонажей. Draped Dreams рассчитана на взрослую аудиторию и предлагает расслабляющий игровой процесс с визуальным акцентом.