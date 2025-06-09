Draped Dreams (18+) 0.2
Фотосессии, знакомства и развитие отношений в мире моды и личных историй
Draped Dreams — это визуальный роман 18+ с элементами симулятора, в котором ты играешь за фотографа, управляющего собственным магазином одежды. В процессе работы ты знакомишься с героинями, проводишь фотосессии, узнаёшь их ближе и развиваешь с ними отношения, принимая решения, влияющие на ход событий и личную динамику.
Игра находится в активной разработке и регулярно получает обновления каждые две недели, в которые добавляется около 10 новых квестов. Основное внимание уделено диалогам, сценарию и постепенному погружению в личные истории персонажей. Draped Dreams рассчитана на взрослую аудиторию и предлагает расслабляющий игровой процесс с визуальным акцентом.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.