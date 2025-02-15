android-1.ru / Игры / Эротические игры / Two Sides of the Same Coin (18+)
Two Sides of the Same Coin (18+)

Two Sides of the Same Coin (18+) 0.3.3.5

1
3
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.3.3.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 010
Скриншоты
Описание

Two Sides of the Same Coin (18+) - Что я могу сказать? Этот мир, в котором мы живем, далеко не идеален. За каждым углом скрываются тайны, трагедии и мрачные стороны жизни. Но несмотря на все это, в этом жестоком и сложном мире также существуют моменты радости, счастья и величия.


Цель истории "The Shadows of the Shattered City" (TSotSC) проста. Мы хотим показать, что каждый человек является уникальным миром со своими собственными болями и страданиями. Мы все переживаем трудности и испытания в течение нашей жизни, и вам не нужно чувствовать себя одиноким или изолированным в своей боли. В этой истории мы обращаем особое внимание на личные проблемы, неуверенность и травмы, с которыми многие из нас сталкиваются.


Мы хотим напомнить вам, что вы не одиноки. Возможно, в самые трудные моменты жизни кажется, что вы хотите сдаться и прекратить страдать, но всегда найдется тот, кто готов поддержать вас. Будьте открыты и обратитесь к друзьям, семье или профессиональной помощи, когда вам нужна поддержка. Вместе мы можем преодолеть трудности и найти свет во тьме.


TSotSC расскажет историю о надежде, исцелении и обретении силы через поддержку и понимание других. Мы приглашаем вас присоединиться к этому путешествию и осознать, что даже в самых темных моментах есть возможность обрести свет и справиться с трудностями.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Two Sides of the Same Coin (18+) v0.3.3.5 MOD APK

Скачать Two Sides of the Same Coin (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Horizon of Passion (18+)
Horizon of Passion (18+)
Version: 1.0
Escape From Misantria (18+)
Escape From Misantria (18+)
Version: 0.12.1
Dear Reina (18+)
Dear Reina (18+)
Version: 0.0.5 Prologue
Horizon of Passion Reworking (18+)
Horizon of Passion Reworking (18+)
Version: 1.0
Tales from Afar (18+)
Tales from Afar (18+)
Version: Issue 6
Lady In Blue (18+)
Lady In Blue (18+)
Version: 1.0
Teachers Pet (18+)
Teachers Pet (18+)
Version: 1.0
Alternate Existence (18+)
Alternate Existence (18+)
Version: 2.3.0

Отзывы о Two Sides of the Same Coin (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив