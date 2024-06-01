Alternate Existence (18+) - это визуальный роман, который предлагает геймерам более проработанную и реалистичную сюжетную историю, чем обычно встречается в проектах для взрослой аудитории. Главный герой пережил множество лет, скитаясь по приемным семьям, пока не произошел инцидент, вынуждая его бежать и скрываться. Спустя время ему предоставляется возможность перевести дух, оценить свой путь и принять важные решения. В игре игрокам предстоит определить, каким путем следовать главному герою, чего он будет добиваться и как все это закончится. Система выбора позволит игрокам оказывать влияние на развитие сюжета и формировать собственное мнение о том, как должна развиваться история.





Alternate Existence предлагает уникальный опыт, где игроки будут наслаждаться глубокими персонажами, эмоциональными моментами и захватывающим повествованием. Вы сможете исследовать различные пути и концовки, раскрывая новые аспекты истории и принимая решения, которые повлияют на исход событий.





Ваше внимание, участие и выборы будут играть ключевую роль в Alternate Existence, поэтому готовьтесь к захватывающей и погружающей взрослой истории, которая открывает перед вами возможность исследовать разные пути и судьбы главного героя.