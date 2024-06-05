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Stellar Incognita (18+)

Stellar Incognita (18+) 0.9.2

2
2
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.9.2
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
9 990

Stellar Incognita представляет собой захватывающий научно-фантастический визуальный роман, который переносит игроков в далекое будущее, полное неизведанных пространств и моральных дилемм. В этом мире человечество исследует галактику STELLAR INCOGNITA, надеясь найти новые формы жизни и расширить свое влияние.


Вы берете на себя роль Sagacious-6, хитрого и отважного рабочего-клона, который задействован в исследованиях запретных технологий, позволяющих контролировать разум и порождать коррупцию. Ваша задача состоит в том, чтобы исследовать эти технологии и разгадать их тайны, в то время как вы сталкиваетесь с нравственными выборами и темной стороной использования такой мощной силы.


Вам предстоит принимать решения, которые будут влиять на ход сюжета и развитие персонажа Sagacious-6. Ваши выборы определят исход и финал истории, а также влияние, которое вы оставите на мир STELLAR INCOGNITA. Будете ли вы использовать свои способности во благо человечества или пойдете по пути коррупции и собственных интересов?


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Stellar Incognita (18+) 0.9.2 взлом

Скачать Stellar Incognita (18+)
1.9 Гб
Ссылка 2
1.9 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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