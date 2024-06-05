Stellar Incognita представляет собой захватывающий научно-фантастический визуальный роман, который переносит игроков в далекое будущее, полное неизведанных пространств и моральных дилемм. В этом мире человечество исследует галактику STELLAR INCOGNITA, надеясь найти новые формы жизни и расширить свое влияние.





Вы берете на себя роль Sagacious-6, хитрого и отважного рабочего-клона, который задействован в исследованиях запретных технологий, позволяющих контролировать разум и порождать коррупцию. Ваша задача состоит в том, чтобы исследовать эти технологии и разгадать их тайны, в то время как вы сталкиваетесь с нравственными выборами и темной стороной использования такой мощной силы.





Вам предстоит принимать решения, которые будут влиять на ход сюжета и развитие персонажа Sagacious-6. Ваши выборы определят исход и финал истории, а также влияние, которое вы оставите на мир STELLAR INCOGNITA. Будете ли вы использовать свои способности во благо человечества или пойдете по пути коррупции и собственных интересов?