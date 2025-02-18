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The Futa Experiment (18+)

The Futa Experiment (18+) 0.81

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Версия:
0.81
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 535 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 429
Скриншоты
Описание

The Futa Experiment (18+) - Вы - обычный человек, который получает возможность поработать в загадочном комплексе. Вам также предлагается пригласить вашу подругу присоединиться к вам. Решение о ее участии полностью зависит от вас. Комплекс занимается разработкой новой, улучшенной генетической расы, обладающей уникальными способностями - сильнее, умнее и более выносливой, чем обычные люди. Но они также имеют одно примечательное свойство - их секретные вещества могут вызывать привыкание у тех, кто с ними контактирует.


Вам предстоит найти баланс между сохранением своей работы и счастьем вашей подруги. Вы стараетесь удовлетворить их потребности и желания, при этом не позволяя себе стать "шлюхой". Ваша цель - найти способы удовлетворить их эмоциональные и физические потребности, не допуская пагубных последствий. Вы стоите перед непростым выбором и вам предстоит исследовать моральные дилеммы и сложности, связанные с этой ситуацией.


Это путешествие представляет собой интересный и вызывающий размышления квест, где вам предстоит принимать решения, которые будут влиять на судьбу вас и ваших близких. Будет ли ваше решение оставить вашу подругу рядом с вами или предпринять другие действия - решать только вам.


Информация о модах

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Скачать The Futa Experiment (18+) 535 Мб Ссылка 2 535 Мб
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Старые версии The Futa Experiment (18+)
Version 0.685 Version 0.75 Version TG 0.75 Version TG 0.685


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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