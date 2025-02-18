Описание

The Futa Experiment (18+) - Вы - обычный человек, который получает возможность поработать в загадочном комплексе. Вам также предлагается пригласить вашу подругу присоединиться к вам. Решение о ее участии полностью зависит от вас. Комплекс занимается разработкой новой, улучшенной генетической расы, обладающей уникальными способностями - сильнее, умнее и более выносливой, чем обычные люди. Но они также имеют одно примечательное свойство - их секретные вещества могут вызывать привыкание у тех, кто с ними контактирует.





Вам предстоит найти баланс между сохранением своей работы и счастьем вашей подруги. Вы стараетесь удовлетворить их потребности и желания, при этом не позволяя себе стать "шлюхой". Ваша цель - найти способы удовлетворить их эмоциональные и физические потребности, не допуская пагубных последствий. Вы стоите перед непростым выбором и вам предстоит исследовать моральные дилеммы и сложности, связанные с этой ситуацией.





Это путешествие представляет собой интересный и вызывающий размышления квест, где вам предстоит принимать решения, которые будут влиять на судьбу вас и ваших близких. Будет ли ваше решение оставить вашу подругу рядом с вами или предпринять другие действия - решать только вам.