Passion Rift переносит тебя в 2035 год, где ты — не герой, не воин, а участник самого масштабного реалити-шоу в истории. Камеры включены, спонсоры довольны, а ты шагаешь в портал, ведущий в чужие миры, полные чудовищ, артефактов и странных удовольствий. Всё происходит на тропическом острове, купленном мегакорпорацией и превращённом в глянцевую арену шоу. Здесь эльфы делают селфи, орки ведут блоги, а твои самые рискованные поступки становятся контентом на миллионы просмотров. Но за шоу прячется что-то большее — и ты это почувствуешь.
Твоя цель — выжить, прославиться и не сойти с ума. Каждый забег через Разлом — это не только экшен, азарт и соперничество, но и откровенные искушения, моральные выборы и странные последствия. Ты будешь сражаться, флиртовать, раскрываться — и всё это под пристальным взглядом зрителей. Будущее наступило, и оно продаёт эмоции. Добро пожаловать в Passion Rift: игра началась, и камера уже пишет.
1. Меню
2. Высокий урон
3. Бог
4. Отражение урона (мгновенная атака после удара)
Не используйте при первом заходе, дайте вам убить, а после того, как вы добавите первую девушку в свою команду, используйте мод.
Скачать Passion Rift (Мод меню) v0.8.154 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.