Описание

Passion Rift переносит тебя в 2035 год, где ты — не герой, не воин, а участник самого масштабного реалити-шоу в истории. Камеры включены, спонсоры довольны, а ты шагаешь в портал, ведущий в чужие миры, полные чудовищ, артефактов и странных удовольствий. Всё происходит на тропическом острове, купленном мегакорпорацией и превращённом в глянцевую арену шоу. Здесь эльфы делают селфи, орки ведут блоги, а твои самые рискованные поступки становятся контентом на миллионы просмотров. Но за шоу прячется что-то большее — и ты это почувствуешь.





Твоя цель — выжить, прославиться и не сойти с ума. Каждый забег через Разлом — это не только экшен, азарт и соперничество, но и откровенные искушения, моральные выборы и странные последствия. Ты будешь сражаться, флиртовать, раскрываться — и всё это под пристальным взглядом зрителей. Будущее наступило, и оно продаёт эмоции. Добро пожаловать в Passion Rift: игра началась, и камера уже пишет.