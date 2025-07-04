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Passion Rift (Мод меню)

Passion Rift (Мод меню) v0.8.154

Реалити-шоу, порталы и жажда славы на острове будущего

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Версия:
0.8.154
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 22:23
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Passion Rift переносит тебя в 2035 год, где ты — не герой, не воин, а участник самого масштабного реалити-шоу в истории. Камеры включены, спонсоры довольны, а ты шагаешь в портал, ведущий в чужие миры, полные чудовищ, артефактов и странных удовольствий. Всё происходит на тропическом острове, купленном мегакорпорацией и превращённом в глянцевую арену шоу. Здесь эльфы делают селфи, орки ведут блоги, а твои самые рискованные поступки становятся контентом на миллионы просмотров. Но за шоу прячется что-то большее — и ты это почувствуешь.


Твоя цель — выжить, прославиться и не сойти с ума. Каждый забег через Разлом — это не только экшен, азарт и соперничество, но и откровенные искушения, моральные выборы и странные последствия. Ты будешь сражаться, флиртовать, раскрываться — и всё это под пристальным взглядом зрителей. Будущее наступило, и оно продаёт эмоции. Добро пожаловать в Passion Rift: игра началась, и камера уже пишет.


Информация о модах

1. Меню

2. Высокий урон

3. Бог

4. Отражение урона (мгновенная атака после удара)


Не используйте при первом заходе, дайте вам убить, а после того, как вы добавите первую девушку в свою команду, используйте мод.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Passion Rift (Мод меню) v0.8.154 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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