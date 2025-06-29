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Architect of Lust (18+)

Architect of Lust (18+) vChapter 1

Раскрой тайны кампуса, балансируя желание, дружбу и скрытую тьму внутри стен

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Версия:
Chapter 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:12
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 194 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Architect of Lust — взрослый визуальный роман, где каждый диалог словно клик по спусковому крючку. Ты ведёшь четвёрку друзей через лекции, ночные вечеринки и запретные поцелуи: выбираешь реплики, даришь подарки, подслушиваешь исповеди. Каждые пять минут на экране новый развилка: сбежать с тренером в душевую, оставить соседку наедине с ревностью или взломать ноут старшекурсницы. Над кампусом гудит будничная музыка, но под ней шуршит тайна, готовая разорвать ваши отношения.


Система желаний и доверия считает очки в реальном времени; +10 к страсти открывает откровенные сцены,  −15 к дружбе блокирует концовки. Разветвлённый сюжет дарит шесть финалов, а статы роста персонажей сохраняются между главами, заставляя переграть, чтобы увидеть всё. Игра работает офлайн, но подключение открывает таблицу успешных «архитекторов». Донат — лишь на скины одежды; контент целиком доступен в базовой версии. ПК, Mac и Android объединены кроссплеем. Скачай, вновь вернись к лекциям — и проверь, выдержит ли сердце экзамен.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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