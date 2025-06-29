Описание

Architect of Lust — взрослый визуальный роман, где каждый диалог словно клик по спусковому крючку. Ты ведёшь четвёрку друзей через лекции, ночные вечеринки и запретные поцелуи: выбираешь реплики, даришь подарки, подслушиваешь исповеди. Каждые пять минут на экране новый развилка: сбежать с тренером в душевую, оставить соседку наедине с ревностью или взломать ноут старшекурсницы. Над кампусом гудит будничная музыка, но под ней шуршит тайна, готовая разорвать ваши отношения.





Система желаний и доверия считает очки в реальном времени; +10 к страсти открывает откровенные сцены, −15 к дружбе блокирует концовки. Разветвлённый сюжет дарит шесть финалов, а статы роста персонажей сохраняются между главами, заставляя переграть, чтобы увидеть всё. Игра работает офлайн, но подключение открывает таблицу успешных «архитекторов». Донат — лишь на скины одежды; контент целиком доступен в базовой версии. ПК, Mac и Android объединены кроссплеем. Скачай, вновь вернись к лекциям — и проверь, выдержит ли сердце экзамен.