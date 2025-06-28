More than 8 people (18+) v1.0.0
Столкнись с тревогой в незнакомом поезде — вычисли угрозу и доберись до безопасного вагона
More than 8 People — визуальный роман-триллер о молодой женщине, оказавшейся в неизвестном «вагоне 0» пригородного поезда. В роли домохозяйки Мидзуки Канзаки ты исследуешь сомнительные салоны, анализируешь обстановку и принимаешь решения каждые несколько минут: остаться, убрать руки нарушителя, перейти в следующий отсек или вызвать помощь. Любой выбор меняет уровень напряжения и шансы героини добраться до «вагона 8» — единственного объявленного как зона безопасности.
Две ключевые механики задают тон прохождению. Разветвлённая система решений открывает десяток концовок — от успешного выхода на платформу до постановки нарушителя под суд. Модуль тревожности отслеживает реакции Мидзуки: частое избегание контакта снижает стресс, но может блокировать важные улики; смелое противостояние ускорит сюжет, однако повысит риск повторной угрозы. Игра поднимает тему домогательств без романтизации насилия, содержит контент-ворнинг и доступна только совершеннолетним.
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