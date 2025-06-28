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More than 8 people (18+)

More than 8 people (18+) v1.0.0

Столкнись с тревогой в незнакомом поезде — вычисли угрозу и доберись до безопасного вагона

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 21:50
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

More than 8 People — визуальный роман-триллер о молодой женщине, оказавшейся в неизвестном «вагоне 0» пригородного поезда. В роли домохозяйки Мидзуки Канзаки ты исследуешь сомнительные салоны, анализируешь обстановку и принимаешь решения каждые несколько минут: остаться, убрать руки нарушителя, перейти в следующий отсек или вызвать помощь. Любой выбор меняет уровень напряжения и шансы героини добраться до «вагона 8» — единственного объявленного как зона безопасности.


Две ключевые механики задают тон прохождению. Разветвлённая система решений открывает десяток концовок — от успешного выхода на платформу до постановки нарушителя под суд. Модуль тревожности отслеживает реакции Мидзуки: частое избегание контакта снижает стресс, но может блокировать важные улики; смелое противостояние ускорит сюжет, однако повысит риск повторной угрозы. Игра поднимает тему домогательств без романтизации насилия, содержит контент-ворнинг и доступна только совершеннолетним.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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