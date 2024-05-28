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A night with babysitter (18+)

A night with babysitter (18+) 1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 626 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 917

A Night with Babysitter — это захватывающая короткая рассказ о необычном вечере в жизни 19-летнего молодого человека, который оказывается прикованным к постели из-за внезапной лихорадки. Планируя важное корпоративное мероприятие, его родители решают нанять няню, чтобы заботиться о нем в их отсутствие, опасаясь возможного возвращения болезни.


Когда на пороге появляется няня, она оказывается ровесницей главного героя, что становится для него полной неожиданностью. Изначально он встречает её с некоторым сопротивлением, ведь сама мысль о том, что за ним должна присматривать девушка его возраста, кажется ему странной и даже унизительной.


В ходе этой ночи разворачиваются события, которые навсегда изменят его взгляд на многие вещи. Взаимодействие с няней, которая проявляет не только профессионализм, но и глубокое понимание и эмпатию, помогает главному герою открыть в себе новые стороны и пересмотреть свои представления о взаимоотношениях и заботе. Эта ночь обещает быть полной открытий и неожиданных развитий, которые покажут, что иногда самые значимые уроки приходят из самых неожиданных источников.


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