Keepers 2: Shattered Realms — это захватывающая ролевая игра, где новая принцесса и будущая хранительница вступает в мир больших испытаний и тайн. Под весом ожиданий народа, которые когда-то возлагались на её мать, королеву, она отправляется в академию хранителей, чтобы обучаться и стать достойной своего титула. В процессе обучения она сталкивается с загадками, которые не смог разгадать даже предыдущий монарх, и эти открытия будут иметь далеко идущие последствия.





По мере развития сюжета, принцесса встречает множество новых и старых друзей и врагов, каждый из которых вносит свой вклад в её развитие и понимание своей роли в сложившихся обстоятельствах. Эти встречи и испытания позволяют ей узнать больше о себе и о том, что реально происходит в королевстве. Ей предстоит решить, позволит ли она этим событиям изменить себя и свои убеждения.





Одновременно, в далеком и чуждом королевстве начинается история девушки-коровы, которая потеряла память о своём прошлом. Беспамятство не мешает ей начать путь, который приведёт к значимым открытиям о её настоящей идентичности и происхождении. Неожиданно она становится целью загадочных преследователей, стремящихся использовать её уникальные способности в своих корыстных целях. Так начинается её собственное приключение, полное опасностей и открытий.