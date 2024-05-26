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Keepers 2 : Shattered Realms (18+)

Keepers 2 : Shattered Realms (18+) 0.4.1 Ch.4

2
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Скачать (1 Гб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.4.1 Ch.4
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 680

Keepers 2: Shattered Realms — это захватывающая ролевая игра, где новая принцесса и будущая хранительница вступает в мир больших испытаний и тайн. Под весом ожиданий народа, которые когда-то возлагались на её мать, королеву, она отправляется в академию хранителей, чтобы обучаться и стать достойной своего титула. В процессе обучения она сталкивается с загадками, которые не смог разгадать даже предыдущий монарх, и эти открытия будут иметь далеко идущие последствия.


По мере развития сюжета, принцесса встречает множество новых и старых друзей и врагов, каждый из которых вносит свой вклад в её развитие и понимание своей роли в сложившихся обстоятельствах. Эти встречи и испытания позволяют ей узнать больше о себе и о том, что реально происходит в королевстве. Ей предстоит решить, позволит ли она этим событиям изменить себя и свои убеждения.


Одновременно, в далеком и чуждом королевстве начинается история девушки-коровы, которая потеряла память о своём прошлом. Беспамятство не мешает ей начать путь, который приведёт к значимым открытиям о её настоящей идентичности и происхождении. Неожиданно она становится целью загадочных преследователей, стремящихся использовать её уникальные способности в своих корыстных целях. Так начинается её собственное приключение, полное опасностей и открытий.


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Информация о модах

полная версия

Скачать Keepers 2 : Shattered Realms (18+) 0.4.1 Ch.4 взлом

Скачать Keepers 2 : Shattered Realms (18+) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб Ссылка 3 1 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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