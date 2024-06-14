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Keepers 1: Revolution (18+)

Keepers 1: Revolution (18+) 1.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 820 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8

Keepers 1: Revolution (18+) — это увлекательная игра, выполненная в мультяшно-анимешном стиле, которая предлагает игрокам погружение в необычный фэнтезийный мир, полный приключений и пикантных ситуаций. Главная героиня оказывается в совершенно неизвестной ей земле, не имея ни малейшего представления о том, кто она, где находится, когда и зачем. Она окружена таинственными ландшафтами и отсутствием каких-либо подсказок о том, что делать дальше и как себя вести.


Единственная удача героини заключается в том, что она случайно встречает путешественницу, за которой решает увязаться. Несмотря на многочисленные вопросы, путешественница не спешит давать ответы, но и не прогоняет героиню, позволяя ей следовать за собой. В процессе совместного пути героиня надеется собрать хотя бы крохи информации, которые помогут ей начать разбираться в сложившейся ситуации.


Keepers 1: Revolution сочетает элементы приключенческой игры с визуальной новеллой, предлагая глубокий сюжет и многочисленные возможности для взаимодействия с окружающим миром. Игрокам предстоит исследовать неизвестные земли, встречать интересных персонажей и переживать вместе с героиней ее необычные и волнующие приключения. Наслаждайтесь захватывающим игровым процессом и погружайтесь в мир тайн и открытий, которые ждут вас в этой уникальной игре.


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Информация о модах

полная версия

Скачать Keepers 1: Revolution (18+) 1.1 взлом

Скачать Keepers 1: Revolution (18+) 820 Мб Ссылка 2 820 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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