Keepers 1: Revolution (18+) — это увлекательная игра, выполненная в мультяшно-анимешном стиле, которая предлагает игрокам погружение в необычный фэнтезийный мир, полный приключений и пикантных ситуаций. Главная героиня оказывается в совершенно неизвестной ей земле, не имея ни малейшего представления о том, кто она, где находится, когда и зачем. Она окружена таинственными ландшафтами и отсутствием каких-либо подсказок о том, что делать дальше и как себя вести.





Единственная удача героини заключается в том, что она случайно встречает путешественницу, за которой решает увязаться. Несмотря на многочисленные вопросы, путешественница не спешит давать ответы, но и не прогоняет героиню, позволяя ей следовать за собой. В процессе совместного пути героиня надеется собрать хотя бы крохи информации, которые помогут ей начать разбираться в сложившейся ситуации.





Keepers 1: Revolution сочетает элементы приключенческой игры с визуальной новеллой, предлагая глубокий сюжет и многочисленные возможности для взаимодействия с окружающим миром. Игрокам предстоит исследовать неизвестные земли, встречать интересных персонажей и переживать вместе с героиней ее необычные и волнующие приключения. Наслаждайтесь захватывающим игровым процессом и погружайтесь в мир тайн и открытий, которые ждут вас в этой уникальной игре.