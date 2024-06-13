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Bocchi the Fakku Ex (18+)

Bocchi the Fakku Ex (18+) 1.0

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.0
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
84

Bocchi the Fakku Ex — это односценная H-игра, созданная для тех, кто ищет короткий, но интерактивный опыт. В игре представлены три различных анимации завершения с несколькими небольшими вариациями, которые добавляют разнообразие и интерес к игровому процессу.


Игроки могут управлять действиями с помощью левого клика мыши, а также скрывать пользовательский интерфейс щелчком правой кнопкой мыши, чтобы полностью погрузиться в процесс. Если вы заблудились или не знаете, что делать дальше, просто нажмите кнопку «?» в правом верхнем углу экрана, чтобы увидеть все доступные действия.


Несмотря на свою краткость, Bocchi the Fakku Ex предлагает высокий уровень интерактивности. Вы можете снять с Бокки одежду и взаимодействовать с ней по своему усмотрению. Игра предоставляет множество возможностей для исследования и наслаждения, создавая уникальный и запоминающийся опыт.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Bocchi the Fakku Ex (18+) 1.0 взлом

Скачать Bocchi the Fakku Ex (18+) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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