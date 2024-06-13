Bocchi the Fakku Ex — это односценная H-игра, созданная для тех, кто ищет короткий, но интерактивный опыт. В игре представлены три различных анимации завершения с несколькими небольшими вариациями, которые добавляют разнообразие и интерес к игровому процессу.





Игроки могут управлять действиями с помощью левого клика мыши, а также скрывать пользовательский интерфейс щелчком правой кнопкой мыши, чтобы полностью погрузиться в процесс. Если вы заблудились или не знаете, что делать дальше, просто нажмите кнопку «?» в правом верхнем углу экрана, чтобы увидеть все доступные действия.





Несмотря на свою краткость, Bocchi the Fakku Ex предлагает высокий уровень интерактивности. Вы можете снять с Бокки одежду и взаимодействовать с ней по своему усмотрению. Игра предоставляет множество возможностей для исследования и наслаждения, создавая уникальный и запоминающийся опыт.