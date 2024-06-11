android-1.ru / Игры / Эротические игры / Where is Love? (18+)
Where is Love? (18+)

Where is Love? (18+) 0.1

1
0
Скачать (301 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 301 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
81

Where is Love? — это уникальный визуальный роман в жанре черной комедии, который ставит под сомнение традиционные представления о семье и любви. Основанный на выборе игрока, этот роман предлагает исследовать сложные и мрачные аспекты человеческих отношений, где любовь представлена не как нежное чувство, а как жестокая манипулятивная игра. Здесь нет романтических бабочек в животе, а лишь суровая реальность, наполненная жжением кокаина в ноздрях и едким послевкусием водки.


Игра вдохновлена фильмами «Скарлет Холлоу» и «Класс 2009 года», но углубляется в темы для взрослых, такие как инцест и нездоровые отношения, исследуя их через призму черного юмора и драматизма. Where is Love? бросает вызов вашим моральным принципам и представлениям о добре и зле, заставляя задуматься о глубинных мотивациях и скрытых темах, которые обычно остаются за кадром.


Каждое прохождение Where is Love? уникально благодаря отсутствию общего маршрута, что позволяет игрокам погружаться в разные аспекты истории и раскрывать все её грани при повторном прохождении. Этот визуальный роман предлагает глубокий и многослойный сюжет, который заставит вас пересмотреть свои взгляды на отношения и семейные связи.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Where is Love? (18+) 0.1 взлом

Скачать Where is Love? (18+) 301 Мб Ссылка 2 301 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Bowser x Peach: Superstar Sexting (18+)
Bowser x Peach: Superstar Sexting (18+)
Версия: Final
Behind the Curtain (18+)
Behind the Curtain (18+)
Версия: Chapter 1
Five Nights at Fionna’s (18+)
Five Nights at Fionna’s (18+)
Версия: 1
Battle Slaves (18+)
Battle Slaves (18+)
Версия: 0.5
Saviour of the Wasteland (18+)
Saviour of the Wasteland (18+)
Версия: Demo
Campus Chronicles (18+)
Campus Chronicles (18+)
Версия: 0.1.00
Forbidden Kin (18+)
Forbidden Kin (18+)
Версия: 1.0 SE
Missguided Lifes (18+)
Missguided Lifes (18+)
Версия: 0.01

Отзывы о Where is Love? (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив