Where is Love? — это уникальный визуальный роман в жанре черной комедии, который ставит под сомнение традиционные представления о семье и любви. Основанный на выборе игрока, этот роман предлагает исследовать сложные и мрачные аспекты человеческих отношений, где любовь представлена не как нежное чувство, а как жестокая манипулятивная игра. Здесь нет романтических бабочек в животе, а лишь суровая реальность, наполненная жжением кокаина в ноздрях и едким послевкусием водки.





Игра вдохновлена фильмами «Скарлет Холлоу» и «Класс 2009 года», но углубляется в темы для взрослых, такие как инцест и нездоровые отношения, исследуя их через призму черного юмора и драматизма. Where is Love? бросает вызов вашим моральным принципам и представлениям о добре и зле, заставляя задуматься о глубинных мотивациях и скрытых темах, которые обычно остаются за кадром.





Каждое прохождение Where is Love? уникально благодаря отсутствию общего маршрута, что позволяет игрокам погружаться в разные аспекты истории и раскрывать все её грани при повторном прохождении. Этот визуальный роман предлагает глубокий и многослойный сюжет, который заставит вас пересмотреть свои взгляды на отношения и семейные связи.