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Campus Chronicles (18+)

Campus Chronicles (18+) 0.1.00

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1.00
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 79 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
217

Campus Chronicles — это захватывающая интерактивная история, которая позволяет игрокам погрузиться в жизнь главного героя, начинающего новую главу в своей жизни на кампусе университета. С началом учебы казалось, что все проблемы остались позади, но внезапно прошлое вновь дает о себе знать. Персонаж, вызывающий страх и тревогу в сердце главного героя, возвращается, заставляя столкнуться лицом к лицу с ужасами, которые казались давно забытыми.


Игра ставит перед вами ряд моральных дилемм: поддаться ли страху и позволить прошлому контролировать вашу жизнь или же собрать всю волю в кулак и дать отпор, стремясь к здоровым и доверительным отношениям с окружающими. Выборы, которые делаются в течение игры, не только влияют на развитие сюжета, но и помогают формировать личность главного героя, его отношения с другими студентами и преподавателями.


Campus Chronicles предлагает уникальную возможность пережить университетские годы через призму преодоления препятствий. Игроки могут помочь герою адаптироваться к новой среде, обрести друзей и, что наиболее важно, научиться противостоять своим страхам, укрепляя личностный рост и самоосознание. Это путешествие полно не только испытаний, но и возможностей для личного развития и самопознания.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Campus Chronicles (18+) 0.1.00 взлом

Скачать Campus Chronicles (18+) 79 Мб Ссылка 2 79 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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