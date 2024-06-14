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Lordling of Hearts (18+)

Lordling of Hearts (18+) 0.0.3

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.0.3
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15

Lordling of Hearts (18+) — это увлекательный ролевой проект, выполненный в лучших традициях олдскульных ролевых игр. Игра привлекает внимание соответствующей графикой, классической механикой перемещения и продуманными диалогами, которые удачно сочетаются с захватывающим сюжетом и откровенным контентом.


Главный герой неожиданно оказывается в незнакомом мире в теле странного создания, причем явно женского пола. В его голове теперь живет прежняя хозяйка тела, которая постоянно дает ему советы и указывает, что делать, а чего избегать. Эта ситуация становится еще более сложной из-за того, что многие в этом мире желают смерти прежней хозяйке тела, а значит, теперь и новому обитателю этого тела.


Игрокам предстоит исследовать этот новый мир, сталкиваться с различными угрозами и выживать в непростых условиях. Lordling of Hearts предлагает насыщенные квесты, сложные моральные выборы и глубокие взаимодействия с персонажами. Вам придется не только бороться за свою жизнь, но и разобраться в хитросплетениях местной политики и интриг, чтобы выжить и найти путь домой. Наслаждайтесь классическим ролевым геймплеем и богатым содержанием в этом уникальном и увлекательном приключении.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Lordling of Hearts (18+) 0.0.3 взлом

Скачать Lordling of Hearts (18+) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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