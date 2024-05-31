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Changr: A Social Revolution (18+)

Changr: A Social Revolution (18+) 0.02.1

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Версия:
0.02.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 643 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 384
Скриншоты
Описание

Changr: A Social Revolution — это увлекательная и многослойная игра, в которой вам предстоит исследовать возможности и риски новейшего социального приложения под названием Changr. Это приложение предназначено для улучшения социальной динамики на рабочем месте, однако скрывает в себе гораздо более глубокие и, возможно, опасные функции, которые могут кардинально изменить ваши взгляды на мир и межличностные отношения.


Ваша задача как тестировщика — не только изучить функционал Changr, но и погрузиться в мир, где романтические отношения и личностные преобразования становятся частью вашего каждодневного опыта. Игра предлагает взаимодействовать с различными персонажами, вступать с ними в отношения и испытывать глубокие эмоциональные связи, что добавляет сложности и реализма в игровой процесс.


Однако, как и в любой социальной революции, не все так просто. Вам нужно быть настороже, поскольку среди пользователей приложения найдутся те, кто может использовать его возможности для своих темных целей. Ваша способность анализировать ситуацию, принимать морально сложные решения и управлять последствиями ваших действий будет постоянно испытываться. Changr: A Social Revolution обещает быть не только игрой о технологиях, но и о морали, человечности и сложностях взаимодействия в современном мире.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Changr: A Social Revolution (18+) v0.02.1 MOD APK

Скачать Changr: A Social Revolution (18+) 643 Мб Ссылка 2 643 Мб
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Старые версии Changr: A Social Revolution (18+)
Version 0.2 Version 0.02 Version TG 0.02


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Changr: A Social Revolution (18+)


Комментарии (1)
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Нора
Нора 31 мая 2024 21:02
фулл версия или только 1 героиня?
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