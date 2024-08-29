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Tea Girls (18+)

Tea Girls (18+) 0.1.7

2
0
Скачать (358 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1.7
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 358 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 334

Tea Girls — это захватывающая симуляционная игра, где вы владеете уютным и стильным кафе, специализирующимся на уникальных чайных напитках. В этой игре вы становитесь менеджером кафе, где особенное внимание уделяется созданию эксклюзивных чаев с уникальными ароматами, которые могут создавать только девушки-чайные дриады — загадочные существа, обладающие способностью выделять редкие и ценные ароматы.


Ваша задача как владельца кафе не только управлять заведением и обслуживать клиентов, но и заботиться о дриадах, которые работают у вас. Вы должны создать комфортные условия для их жизни и работы, ведь от этого напрямую зависит качество продукции вашего кафе. Игрокам предстоит исследовать различные способы улучшения условий для своих уникальных работников, а также разрабатывать новые рецепты чая, чтобы привлекать всё больше клиентов.


Tea Girls предлагает глубокий игровой процесс с элементами управления персоналом, развития бизнеса и социальных взаимодействий. Вы сможете насладиться красиво оформленным игровым миром, интерактивными сюжетными линиями и множеством возможностей для креативности в создании вашего идеального чайного кафе. Эта игра позволит каждому почувствовать себя частью волшебного и захватывающего мира чайных дриад и уникальных вкусовых сочетаний.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Tea Girls (18+) 0.1.7 взлом

Скачать Tea Girls (18+)
358 Мб
Ссылка 2
358 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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