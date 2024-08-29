Tea Girls — это захватывающая симуляционная игра, где вы владеете уютным и стильным кафе, специализирующимся на уникальных чайных напитках. В этой игре вы становитесь менеджером кафе, где особенное внимание уделяется созданию эксклюзивных чаев с уникальными ароматами, которые могут создавать только девушки-чайные дриады — загадочные существа, обладающие способностью выделять редкие и ценные ароматы.





Ваша задача как владельца кафе не только управлять заведением и обслуживать клиентов, но и заботиться о дриадах, которые работают у вас. Вы должны создать комфортные условия для их жизни и работы, ведь от этого напрямую зависит качество продукции вашего кафе. Игрокам предстоит исследовать различные способы улучшения условий для своих уникальных работников, а также разрабатывать новые рецепты чая, чтобы привлекать всё больше клиентов.





Tea Girls предлагает глубокий игровой процесс с элементами управления персоналом, развития бизнеса и социальных взаимодействий. Вы сможете насладиться красиво оформленным игровым миром, интерактивными сюжетными линиями и множеством возможностей для креативности в создании вашего идеального чайного кафе. Эта игра позволит каждому почувствовать себя частью волшебного и захватывающего мира чайных дриад и уникальных вкусовых сочетаний.