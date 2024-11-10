Описание

После тяжёлого года вдали от дома и всех привычных удовольствий, главный герой MILF Trouble наконец возвращается. Потеря отца и трудности с дисциплиной сделали его учебу непростой, и мать решила отправить его в школу-интернат, чтобы помочь сосредоточиться. Однако жизнь в интернате для мальчиков — без видеоигр, друзей и, что важнее всего, без девочек — стала настоящим испытанием.





Теперь, когда лето близко, герой возвращается домой, предвкушая перемены и надеясь увидеть, как жизнь изменилась за его отсутствие. MILF Trouble обещает раскрыть интригующую историю о взрослении, преодолении трудностей и неожиданностях, которые ждут на пути домой.