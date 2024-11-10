Версия:
0.1 (Hot)
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 11:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 553 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 383
Описание
После тяжёлого года вдали от дома и всех привычных удовольствий, главный герой MILF Trouble наконец возвращается. Потеря отца и трудности с дисциплиной сделали его учебу непростой, и мать решила отправить его в школу-интернат, чтобы помочь сосредоточиться. Однако жизнь в интернате для мальчиков — без видеоигр, друзей и, что важнее всего, без девочек — стала настоящим испытанием.
Теперь, когда лето близко, герой возвращается домой, предвкушая перемены и надеясь увидеть, как жизнь изменилась за его отсутствие. MILF Trouble обещает раскрыть интригующую историю о взрослении, преодолении трудностей и неожиданностях, которые ждут на пути домой.
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