Описание

Лето, которое изменило всё... Наш герой, талантливый академик, успешный спортсмен и преданный муж, отправляется с женой в археологический тур по Южной Италии, не подозревая, что судьба готовит ему жестокий поворот. Исследуя древний храм, они случайно совершают древний обряд, и герой оказывается перенесённым в Позднюю Римскую республику, где его ждут рабство, арена и отчаяние.





Оказавшись на грани выживания, герой находит неожиданного союзника — самого Спартака, легендарного гладиатора. Вместе они сражаются с обстоятельствами, и наш герой начинает свой путь к свободе. Rebellion: Rise of The Damned — это захватывающая история мужества, дружбы и неукротимой воли, которая напоминает нам, что даже в самых тёмных временах всегда есть надежда на спасение и победу.