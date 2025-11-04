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Shinobi Secrets (18+)

Shinobi Secrets (18+) 1.1

Откройте древние секреты силы: решайтесь, где каждое решение меняет судьбу
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 440 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
325
Скриншоты
Описание

В игре Shinobi Secrets вы становитесь обычным шиноби, жизнь которого переворачивается после того, как вы обнаруживаете запрещенное дзюцу — мощное умение, способное подчинять волю других. Это открытие дарит вам новые возможности, но одновременно ввергает в мир моральных дилемм и рискованных решений, где цена за власть может оказаться слишком высокой.


Погрузитесь в атмосферу напряжённых интриг и судьбоносных выборов, где каждая ошибка или успех влияют на дальнейший ход истории. В этом опасном мире, полном искушений и неведомых сил, вам предстоит решить, насколько далеко вы готовы зайти, чтобы осуществить свои самые сокровенные мечты, и как справиться с последствиями своих поступков.


Используйте свою смекалку и решительность, чтобы балансировать между обретением могущества и сохранением собственной человечности, ведь в Shinobi Secrets каждое действие оставляет неизгладимый след.


Информация о модах

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Скачать Shinobi Secrets (18+) 440 Мб Ссылка 2 440 Мб
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