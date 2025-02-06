Описание

В игре Creepy House вы окунетесь в атмосферу перемен и тайн, играя за недавнего выпускника, который из-за переезда и сложностей с экзаменами вынужден поступить в бюджетный колледж в новом городе. Несмотря на предостережения соседей о загадочном доме, вы решаетесь рискнуть и стучитесь в его дверь – и это решение становится отправной точкой для целой череды интригующих событий.





Внутри таинственного дома вас ждут захватывающие романтические встречи с несколькими готическими девушками, каждая из которых обладает своим неповторимым шармом. По мере продвижения по сюжету вы также обнаружите коллекцию стильных пин-ап фотографий других знаковых представительниц готической субкультуры, что придаст игре особый визуальный колорит. Creepy House сочетает в себе элементы мистики, интриги и романтики, предлагая взрослой аудитории уникальный и захватывающий опыт.