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Creepy House (18+)

Creepy House (18+) 0.8p

Откройте для себя мистику, романтику и неожиданные встречи в загадочном доме
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Версия:
0.8p
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 321 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
114
Скриншоты
Описание

В игре Creepy House вы окунетесь в атмосферу перемен и тайн, играя за недавнего выпускника, который из-за переезда и сложностей с экзаменами вынужден поступить в бюджетный колледж в новом городе. Несмотря на предостережения соседей о загадочном доме, вы решаетесь рискнуть и стучитесь в его дверь – и это решение становится отправной точкой для целой череды интригующих событий.


Внутри таинственного дома вас ждут захватывающие романтические встречи с несколькими готическими девушками, каждая из которых обладает своим неповторимым шармом. По мере продвижения по сюжету вы также обнаружите коллекцию стильных пин-ап фотографий других знаковых представительниц готической субкультуры, что придаст игре особый визуальный колорит. Creepy House сочетает в себе элементы мистики, интриги и романтики, предлагая взрослой аудитории уникальный и захватывающий опыт.


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Скачать Creepy House (18+) 321 Мб Ссылка 2 321 Мб
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