Описание

В игре Bratty Younger Stepsister вам предстоит окунуться в атмосферу взрослой драмы, где тонкая грань между близостью и личными границами становится основой для напряжённого сюжета. Вы берёте на себя роль молодого героя, которому приходится жить под одной крышей с очаровательной и загадочной родственницей по имени Куруми, когда родители вынуждены покинуть дом по делам.





Сюжет сосредоточен на развитии сложных взаимоотношений, наполненных эмоциональными противоречиями, внутренними конфликтами и моральными дилеммами. Через серию побочных заданий и ключевых решений игрокам открывается возможность влиять на ход истории, постепенно раскрывая тайны прошлого и сложные чувства героев. Игра предназначена для зрелой аудитории, предлагая глубокое погружение в мир, где личные переживания и испытания становятся двигателями перемен в судьбах персонажей.