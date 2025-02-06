Bratty Younger Stepsister (18+) 1.0.0
Откройте для себя историю сложных семейных уз и эмоциональных испытаний
В игре Bratty Younger Stepsister вам предстоит окунуться в атмосферу взрослой драмы, где тонкая грань между близостью и личными границами становится основой для напряжённого сюжета. Вы берёте на себя роль молодого героя, которому приходится жить под одной крышей с очаровательной и загадочной родственницей по имени Куруми, когда родители вынуждены покинуть дом по делам.
Сюжет сосредоточен на развитии сложных взаимоотношений, наполненных эмоциональными противоречиями, внутренними конфликтами и моральными дилеммами. Через серию побочных заданий и ключевых решений игрокам открывается возможность влиять на ход истории, постепенно раскрывая тайны прошлого и сложные чувства героев. Игра предназначена для зрелой аудитории, предлагая глубокое погружение в мир, где личные переживания и испытания становятся двигателями перемен в судьбах персонажей.
1. Портировано на Android
2. Английский перевод (частичный)
3. Золото
4. День – 1
5. Любовь + 10
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