omiSt — это захватывающий визуальный роман для взрослых, который погружает игроков в запутанную и интригующую историю двух друзей детства, переживающих серьезные испытания в новом этапе своей жизни. Они поступают в колледжи одного и того же города: она становится студенткой художественной академии, а он — обучается технологиям и одновременно проходит стажировку в крупной IT-компании.





Главный герой начинает заниматься исследованиями в области использования искусственного интеллекта в повседневной жизни, что открывает перед ним новые возможности, но в то же время привлекает нежелательное внимание. Вскоре пара обнаруживает, что их простые поступки и решения ставят их в центр внимания мрачных сил, которые начинают оказывать давление и вмешиваться в их жизни.





omiSt предлагает игрокам глубокий сюжет, полный моральных дилемм и сложных решений. Игроки будут принимать важные решения, которые не только определят исход истории, но и повлияют на развитие отношений между персонажами. Эта игра является отличным выбором для тех, кто ищет увлекательный сюжет с элементами романтики и драмы, где каждый выбор имеет значение.