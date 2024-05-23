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omiSt (18+)

omiSt (18+) 0.0.5

2
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.0.5
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
4 032

omiSt — это захватывающий визуальный роман для взрослых, который погружает игроков в запутанную и интригующую историю двух друзей детства, переживающих серьезные испытания в новом этапе своей жизни. Они поступают в колледжи одного и того же города: она становится студенткой художественной академии, а он — обучается технологиям и одновременно проходит стажировку в крупной IT-компании.


Главный герой начинает заниматься исследованиями в области использования искусственного интеллекта в повседневной жизни, что открывает перед ним новые возможности, но в то же время привлекает нежелательное внимание. Вскоре пара обнаруживает, что их простые поступки и решения ставят их в центр внимания мрачных сил, которые начинают оказывать давление и вмешиваться в их жизни.


omiSt предлагает игрокам глубокий сюжет, полный моральных дилемм и сложных решений. Игроки будут принимать важные решения, которые не только определят исход истории, но и повлияют на развитие отношений между персонажами. Эта игра является отличным выбором для тех, кто ищет увлекательный сюжет с элементами романтики и драмы, где каждый выбор имеет значение.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать omiSt (18+) 0.0.5 взлом

Скачать omiSt (18+)
1.6 Гб
Ссылка 2
1.6 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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