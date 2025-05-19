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The Perfect Town (18+)

The Perfect Town (18+) 0.2

Магия, проклятие и путь к искуплению
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:41
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 362 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
912
Скриншоты
Описание

The Perfect Town — это побочная история к «Саге о списке», которая углубляет мир магии и мифических существ за пределами человеческого понимания. Вы играете за Сэма (имя можно изменить), человека, проклятого Богом за любовь к Еве, созданной для Адама. Его бессмертие стало одновременно проклятием и даром: он стал первым магом, нашёл способ создавать мужское потомство раз в 100 лет и пытается исполнить пророчество, которое может объединить людей и мифических существ.


На этот раз его путь приводит в загадочный городок Бельвиль, где молодые женщины исчезают без следа. Под личиной известного писателя Сэм расследует дело о пропавших девушках Миллер, начавшееся десятилетия назад, и параллельно помогает Челси, которая умоляет о спасении. Вас ждёт захватывающее путешествие, полное мистики, искупления и тайн, которые нужно раскрыть, чтобы спасти город и, возможно, саму душу Сэма. The Perfect Town — это история о борьбе с тенью прошлого и стремлении изменить проклятую судьбу.


Информация о модах

Версия 0.2

🖼️ Добавлено 790 рендеров
🎞️ Вставлено 8 анимаций

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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