The Perfect Town (18+) 0.2
Магия, проклятие и путь к искуплению
The Perfect Town — это побочная история к «Саге о списке», которая углубляет мир магии и мифических существ за пределами человеческого понимания. Вы играете за Сэма (имя можно изменить), человека, проклятого Богом за любовь к Еве, созданной для Адама. Его бессмертие стало одновременно проклятием и даром: он стал первым магом, нашёл способ создавать мужское потомство раз в 100 лет и пытается исполнить пророчество, которое может объединить людей и мифических существ.
На этот раз его путь приводит в загадочный городок Бельвиль, где молодые женщины исчезают без следа. Под личиной известного писателя Сэм расследует дело о пропавших девушках Миллер, начавшееся десятилетия назад, и параллельно помогает Челси, которая умоляет о спасении. Вас ждёт захватывающее путешествие, полное мистики, искупления и тайн, которые нужно раскрыть, чтобы спасти город и, возможно, саму душу Сэма. The Perfect Town — это история о борьбе с тенью прошлого и стремлении изменить проклятую судьбу.
Версия 0.2
🖼️ Добавлено 790 рендеров
🎞️ Вставлено 8 анимаций
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